To se obično ne desi kada unesete nameštaj ili završite renoviranje, već onda kada prostor počne da liči na vaš život – kada u njemu nastanu navike, uspomene i osećaj sigurnosti kojem se svakog dana vraćate.

Upravo zato ljudi danas u svoj životni prostor ulažu više nego ranije. Biraju kvalitetnije materijale, uređuju enterijer pažljivije, renoviraju, prilagođavaju dom porodici i načinu života. Međutim, koliko god pažnje posvetili svom prostoru, postoje situacije na koje jednostavno ne možemo da utičemo.

Pucanje cevi dok niko nije kod kuće, kvar instalacija, požar, provala ili nevreme mogu u jednom danu napraviti problem čije rešavanje traje mesecima. Osim finansijskog troška, takve situacije donose dodatni stres, neplanirane radove i privremeni gubitak osećaja sigurnosti koji dom treba da pruža.

Zato imovinsko osiguranje danas nije samo vid zaštite imovine, već način da sačuvate sigurnost i mir koje ste godinama stvarali.

Imovinsko osiguranje AMS Osiguranja omogućava zaštitu doma od različitih rizika koji mogu nastati iznenada i bez upozorenja. Osnovna polisa pokriva rizike poput požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, odnosno situacije koje mogu izazvati ozbiljna oštećenja na stanu, kući ili drugoj imovini.

U zavisnosti od potreba, moguće je ugovoriti i dodatna pokrića. To uključuje zaštitu od poplava, bujica, izlivanja vode iz instalacija, klizišta i drugih rizika koji poslednjih godina postaju sve češći uzrok šteta u domaćinstvima.

Posebnim ugovaranjem može se obezbediti i zaštita od zemljotresa, koji je na našem području ređi, ali potencijalno može izazvati velike posledice po imovinu.

Prednost imovinskog osiguranja nije samo u nadoknadi štete, već u osećaju sigurnosti da jedan nepredviđeni događaj neće ugroziti stabilnost doma i porodičnog budžeta.

