Događaj je okupio brojne goste, učesnike i predstavnike lokalne zajednice, a centralni deo programa bila je izložba domaćih hlebova i pogača, kao simbola kulturnog nasleđa Vojvodine.

Manifestaciju je otvorila Marija Ristić Markov, šef Odseka za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, koja je tom prilikom istakla značaj ovakvih okupljanja za jačanje društvene uključenosti, negovanje tradicije i povezivanje zajednice.

U uvodnom obraćanju naglašeno je da se manifestacija godinama održava kao deo redovnih programskih aktivnosti u Žablju, uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Sektora zaštite osoba sa invaliditetom.

Prisutnima su se potom obratili predstavnici organizatora i lokalne samouprave.

Kao domaćin manifestacije skup je pozdravio Stana Vujović, predsednik organizacije, dok su podršku događaju pružili i predstavnici opštine Žabalj.

Među govornicima su bili i zamenik predsednika opštine Milana Kanazir, kao i direktor Biblioteke "Veljko Petrović" Žabalj Milovan Mirkov.

U ime organizatora prisutnima se obratila i Stana Svilarov, predsednica SIR-a Vojvodine, koja je govorila o značaju očuvanja tradicionalnih vrednosti i aktivnog uključivanja osoba sa invaliditetom u društveni i kulturni život zajednice.

Posebnu pažnju posetilaca izazvala je izložba tradicionalnih hlebova i pogača, koju je predstavila Marija Jerković, nastavnik praktične i teorijske nastave iz poslastičarstva i kuvarstva. Ona je govorila o poreklu, simbolici i značaju izloženih proizvoda, podsećajući da hleb i pogača predstavljaju važan deo identiteta i običaja naroda na ovim prostorima.

Nakon zvaničnog dela programa usledilo je razgledanje izložbe i razgovor sa učesnicima, a organizatori su pozvali sve prisutne da uživaju u degustaciji proizvoda koje su pripremile vredne članice udruženja.

Manifestacija je protekla u toploj i prijateljskoj atmosferi, uz poruku da tradicija, solidarnost i zajedništvo ostaju važne vrednosti koje treba negovati i prenositi budućim generacijama.