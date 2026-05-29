Na Donjošorskom groblju u Šapcu 28. maja 2026. godine porodica, prijatelji, kolege i nekadašnji učenici oprostili su se od Gordane Gajić, dugogodišnje profesorke Šabačke gimnazije. Među onima koji su došli da joj odaju poslednju poštu bili su i maturanti generacije iz 1980. godine, koji su je pamtili kao profesora koji je ostavio dubok trag u njihovom obrazovanju i životu.

Tokom višedecenijskog rada u prosveti, profesorka Gajić predavala je francuski, engleski i latinski jezik, a mnoge generacije učenika pamte je po posvećenosti, znanju i visokim kriterijumima koje je postavljala pred svoje đake.

Bila je profesor čiji su autoritet i disciplina ostavili snažan pečat u Šabačkoj gimnaziji, ali i osoba koja je učenicima prenosila važne životne lekcije, podstičući ih da razvijaju radne navike, odgovornost i poštovanje prema znanju.

Njenim odlaskom Šabac i Šabačka gimnazija ostali su bez jednog od profesora koji su veliki deo svog života posvetili obrazovanju mladih i vaspitanju brojnih generacija učenika.