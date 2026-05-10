Na društvenoj mreži "X" je objavljena lažna informacija o smrti Željka Mitrović, vlasnika televizije Pink.

Odmah nakon što je u javnost dospela vest, oglasio se i čelnik ružičaste televizije koji je napisao:

- Istina je, umro sam. Sad moram da vam je*em majku iz carstva nebeskog! - poručio je Željko.

Podsećanja radi, nije prvi put da se na društvenim mrežama širi vest o navodnoj smrti Željka Mitrovića. Naime, pre samo nekoliko meseci ista se pojavila na X mreži, gde su korisnici pisali različite komentare.

Tada se takođe oglasio u svom stilu:

-Opet tviteraši pišu da sam umro! Ok! Kad je već tako evo preporuke kako da se tverkuje na mojoj sahrani! P.S. Sad će zli jezici da kažu da je ovo moj odgovor hejterima, netačno, lepo sam objasnio, ovo je samo preporuka za radnje prilikom opela!

"Bože, opet?", "Dosta mi je više crne hronike", "Dokle će više da se pojavljuju ove lažne informacije?", "Auuu... Ima li nešto lepo da se pročita?", samo su neki od brojnih komentara.

