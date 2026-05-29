Ta žena je imala sve. Bar je tako spolja izgledalo. Jednog dana pozvala me je uplakana i pitala šta dalje. Doslovce mi je rekla: „Sedim u ‘bentliju’ i plačem.“ Suprug ju je prevario sa mlađom ženom, priča je koju je Voislav Ilić, pravnik, pisac i lajf kouč, ispričao u našoj emisiji „U ringu“.



Kako kaže, upravo ta priča najbolje pokazuje koliko luksuz često nema veze sa srećom i koliko žene umeju da trpe kako bi sačuvale privid stabilnog života.

– Pitao sam je da li želi da do kraja života plače u „bentliju” ili da možda nema taj luksuz, ali da bude srećna i mirna. Nažalost, odlučila je da joj je „bentli” važniji – rekao je Ilić.Za razliku od ove žene, mnogo je više onih koje posle razvoda ostanu same sa decom. Bez finansijske sigurnosti i bez podrške, žene su, kaže Ilić, pre 20 godina ostajale bukvalno na ulici.

– Danas, na svu sreću, postoji Alimentacioni fond. To je jedan od najvažnijih poteza za zaštitu žena i dece posle razvoda. Mnoge žene ostajale su bez alimentacije, bez podrške i bez mogućnosti da same finansiraju život sebi i deci. Zato je Alimentacioni fond važan. Kolika god ta pomoć bila, toj ženi znači mnogo – navodi Ilić.

DECA NAJVIŠE TRPE

Dodaje da deca najviše trpe kada porodica pukne:

– Odrasli će se nekako oporaviti, ali deci se tada ruši ceo svet. Zato društvo mora više da štiti žene i decu koji prolaze kroz takve situacije.

Ilić, koji se godinama bori za prava žena i koji je na društvenim mrežama poznat kao Džentlmen sa Tvitera, kaže da ga u razgovoru sa pripadnicama nežnijeg pola najviše pogađaju priče žena koje posle dugih brakova ostanu same, često bez posla, podrške i sigurnosti.

– Najteže su mi priče žena koje su se razbolele, a partner ih tada napustio. Imao sam slučaj žene koja je tokom borbe sa kancerom ostala sama sa dvoje dece. To su situacije koje čoveka potpuno slome – rekao je.

Na svu sreću, ova dama uspela je da dobije sve bitke, da se zdravstveno oporavi, finansijski osamostali i izvede decu na pravi put.

Ilić je govorio i o slučajevima kada su žene bile te koje su varale partnere, a kroz konkretne primere otkrio je šta se zapravo dešava u takozvanim „idealnim brakovima“.

INSTANT LJUBAV

Govoreći o modernim odnosima, ocenio je da danas nedostaje empatije i poštovanja.

– Sve je postalo instant. Ljudi brzo ulaze u odnose, brzo odustaju i lako povređuju jedni druge. A bez poštovanja nema ni ljubavi – zaključio je Ilić.

U emisiji „U ringu", koja se emituje petkom u 20 sati na Alo! YouTube kanalu, Ilić je razbio zablude o influenserskom hlebu, navodeći da slike koje gledamo nisu realne, te da i influenseri, kao i svi ostali, traže pravi posao.