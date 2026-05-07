Tokom prethodna 24 časa ekipe Zavoda urgentne medicine Kragujevac obavile su ukupno 41 teren, 25 tokom dana i 16 tokom noći.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, vrtoglavicom, temperaturom, stresnim reakcijama i astmatičari, dok u noćnim satima pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i astmatičari - saopšteno je iz ZUM.

U ambulanti je obavljeno 56 pregleda odraslih osoba i 14 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 16.

