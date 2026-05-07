Brza saobraćajnica "Vožd Karađorđe" povezivaće Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Raču, Lapovo, Veliku Planu, Svilajnac, Despotovac i Bor.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe".

Time će ovaj koridor povezati srce Šumadije sa istokom Srbije, ali i sa autoputevima E-75 i E-763. Saobraćajnica će biti duga 163,75 kilometara i na njoj će biti izgrađena tri tunela, više od 130 mostova, kao i 21 petlja.

Prva faza obuhvatiće deonice Mali Požarevac - Orašac, Orašac-Aranđelovac, kao i pravce ka Progorevcu, Čibutkovici i Lazarevcu.

- Cilj je bolje povezivanje Aranđelovca, Lazarevca, Mladenovca i autoputa "Miloš Veliki", a onda produžavamo saobraćajnicu prema Rači. Plan je da se nastavi povezivanje sa istokom Srbije - rekao je nedavno šef države.

Saobraćajnica je planirana za brzine od 100 kilometara na sat, a proći će i kroz kroz Lajkovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Mladenovac i Kragujevac.

"Šumadijski koridor" će povezivati centralnu i istočnu Srbiju. S jedne strane će ići trasom Mladenovac-Orašac-Aranđelovac, a s druge Lazarevac-Aranđelovac, gde će se spojiti.

