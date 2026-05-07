Na obodima Lučana, u skromnoj i trošnoj kući bez osnovnih uslova za život, svakodnevicu dele samohrani otac Ivan, njegov maloletni sin i bolesna baka koja, uprkos narušenom zdravlju, pomaže u brizi o unuku. Nakon što je dečaka majka napustila još kao bebu, Ivan je ostao sam da se bori za egzistenciju porodice, radeći za minimalnu zaradu i pokušavajući da svom detetu obezbedi makar osnovnu sigurnost i dostojanstvo.

U želji da porodici Šušnjević olakšaju život i pruže im novu nadu, u njihov dom došli su Željko Mitrović i Milica Mitrović. Tom prilikom uručeni su im pokloni u vidu moderne garderobe i popularnih igračaka, kao i novčana pomoć od 500.000 dinara, ali ono što je ostavilo možda i najjači utisak nisu bile samo reči podrške ili finansijska pomoć, već ljudski pristup i spremnost da se porodici pomogne dugoročno.

„Evo mala pomoć od pola miliona da vam život učini malo boljim. Poslaću vam i nekoga ko će da vam pomogne. Ako ovih pola miliona ne bude dovoljno, dodaćemo“, poručio je Mitrović tokom posete, jasno stavljajući do znanja da ova pomoć nije samo jednokratan gest, već početak ozbiljnije podrške.

Jedan od najvećih problema sa kojima se Šušnjevići suočavaju jeste činjenica da u kući nemaju kupatilo, zbog čega su osnovni životni uslovi dodatno otežani. Upravo zato najavljeno je da će porodica uskoro dobiti i adekvatno kupatilo, što će im značajno olakšati svakodnevni život i doneti uslove kakve svaka porodica zaslužuje.

Posebnu pažnju izazvale su i Mitrovićeve reči upućene baki i ocu dečaka, u kojima je naglasio koliko je važno da dete odrasta bez mržnje i gorčine, uprkos teškim okolnostima kroz koje prolazi.

„Nemojte da ga učite da mrzi majku zato što ga je napustila. Treba da voli svoju majku, kakva god da je“, rekao je Mitrović, dodajući da humanitarna akcija koju trenutno sprovodi ima za cilj da pomogne stotinama porodica širom regiona, ali i da podstakne druge ljude da pokažu više empatije i društvene odgovornosti.

Kako je naveo, cilj cele akcije nije samo pružanje finansijske pomoći, već i vraćanje vere ljudima da nisu sami i da postoje oni koji su spremni da pruže ruku onda kada je najpotrebnije. Priče poput ove ne bi smele da budu samo vest koja će na trenutak izazvati pažnju javnosti. One su podsetnik na to koliko porodica vodi svoje svakodnevne bitke, često daleko od očiju društva.

Nekada nije najvažnije koliko je neko dao, već kakvu je nadu probudio u ljudima koji su je gotovo izgubili. A dostojanstvo, sigurnost i osećaj da nisi zaboravljen — to su stvari koje menjaju život mnogo trajnije od bilo kog novčanog iznosa.