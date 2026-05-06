Nakon završetka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Cvetanova ćuprija, od danas će doći do izmena u režimu rada linija javnog prevoza 20 i 312, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz .

Linija 20 se vraća na redovnu trasu i ponovo će saobraćati Ulicom Cvetanova ćuprija.

Linija 312 će saobraćati na novoj, izmenjenoj trasi, koja podrazumeva vraćanje linije u Ulicu Cvetanova ćuprija, uz njeno produženje do naselja Medaković 3.

U okviru navedenih izmena, uspostavlja se novo stajalište:

"Stari vinogradi“ (#2687)

Ovim izmenama unapređuje se dostupnost javnog prevoza i poboljšava povezanost naselja duž Ulice Cvetanova ćuprija sa širom mrežom gradskog prevoza.

Sekretarijat za javni prevoz zahvaljuje građanima na strpljenju i razumevanju tokom trajanja radova, koji su realizovani u cilju unapređenja komunalne infrastrukture i kvaliteta života u ovom delu grada.


















