Slab zemljotres jačine 1,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Divčibara, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres je zabeležen 26. aprila 2026. godine u 10.19 časova, a prema podacima Zavoda, epicentar je bio na području kod Divčibara, na dubini od 7 kilometara.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju materijalnu štetu, ali ih stanovnici koji se nalaze u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla.

Prethodno je sinoć zabeležen zemljotres na teritoriji Jagodine.

BONUS VIDEO