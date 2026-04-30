U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja 2026. biće obeležena Nedelja sećanja i zajedništva, period tokom kog će fokus biti na negovanju kulture pamćenja, empatije i međusobnog uvažavanja. Kako je predviđeno Kalendarom obrazovno-vaspitnog rada, nastava se u tom periodu organizuje na drugačiji način, bez klasičnih provera znanja koje utiču na ocenjivanje.

Prema saopštenju Ministarstva prosvete, cilj ove nedelje jeste da se učenici i nastavnici zajednički posvete sećanju na žrtve tragičnih događaja iz 2023. godine – u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikar“, kao i u Duboni, Malom Orašju i Niškoj Banji. Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu razvoj vrednosti poput solidarnosti, tolerancije i međusobnog poštovanja.

Fokus na sećanju i vrednostima

Tokom ove nedelje, škole širom Srbije organizovaće različite aktivnosti koje su usmerene na očuvanje sećanja na nevine žrtve, ali i na jačanje zajedništva među učenicima. To uključuje radionice, razgovore, umetničke projekte i druge sadržaje koji podstiču razumevanje, empatiju i dijalog.

Kako navodi Ministarstvo prosvete u zvaničnom saopštenju, školama je ostavljena sloboda da same osmisle način na koji će obeležiti ovu nedelju, u skladu sa uzrastom učenika i specifičnostima sredine. Poseban akcenat stavljen je na humanost i međusobnu podršku, kao ključne vrednosti koje obrazovni sistem želi da neguje.

Istovremeno, preporučeno je da se u ovom periodu ne organizuju testovi i druge provere znanja koje bi imale uticaj na ocene, kako bi učenici mogli u potpunosti da se posvete temama koje prevazilaze klasično gradivo.

Šta to znači za učenike i nastavnike

Za učenike, ova nedelja znači rasterećenje od ocenjivanja, ali i priliku da kroz drugačiji pristup nastavi razumeju važnost zajedništva i sećanja. Umesto klasičnih časova i testova, akcenat će biti na razgovoru, razmeni mišljenja i razvoju emocionalne inteligencije.

Za nastavnike, ovo je prilika da kroz kreativne metode rada doprinesu stvaranju bezbednijeg i podržavajućeg školskog okruženja. Ministarstvo prosvete je posebno zahvalilo školama koje su prethodnih godina već organizovale kvalitetne programe u okviru ove inicijative, čime su doprinele stvaranju baze dobrih praksi dostupne na zvaničnom sajtu Ministarstva.

Takođe, škole su pozvane da i ove godine dostave materijale o realizovanim aktivnostima putem zvanične mejl adrese, kako bi se nastavilo sa razmenom iskustava i unapređenjem pristupa ovoj važnoj temi.

U širem kontekstu, Nedelja sećanja i zajedništva predstavlja pokušaj obrazovnog sistema da odgovori na tragedije koje su duboko potresle društvo, ali i da kroz obrazovanje utiče na prevenciju nasilja i jačanje međuljudskih odnosa. Ono što sledi jeste nastavak institucionalnih i društvenih napora da se ovakve vrednosti dugoročno ugrade u svakodnevni život škola.