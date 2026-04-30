U Vojvodini i na zapadu Srbije se u četvrtak, 30. aprila, očekuje razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom

. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na istoku Srbije gde će biti padavina i u toku noći ka petku. Vetar će biti umeren, ponegde i jak severni i severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 10, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu se ujutro očekuje razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano, s vetrom umerenim, severnim i severoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom oko 16 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. maja, u petak i za vikend, od 1. do 3. maja, vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. U petak i u subotu se očekuje pojava prizemnih mrazeva, dok će dnevne temperature od subote biti u porastu.

Početkom sedmice biće pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.