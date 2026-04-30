U prostorijama udruženja „Pokret Srce Heroja“ nedavno je ispričana jedna od onih priča koje ne blede ni posle decenija. Ratni veteran, učesnik sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine, podelio je lično svedočenje o trenutku koji mu je zauvek promenio život – pogibiji njegovog najbližeg saborca Milana Bogdanovića, koju je, kako kaže, gledao iz neposredne blizine.

Kako navode iz ovog udruženja na svojoj Fejsbuk stranici, veteran nije želeo pažnju niti bilo kakvu korist za sebe. Njegova jedina želja bila je da se ime i sećanje na poginulog druga ne zaborave.

„Ta slika me prati 27 godina“

Prema navodima Pokreta „Srce Heroja“, veteran je u tišini govorio o događaju koji ga progoni više od dve i po decenije. Njegov saborac Milan stradao je tokom borbenog zadatka, praktično pred njegovim očima, i taj trenutak ostao je duboko urezan u njegovo pamćenje.

„Ne mogu da izbacim tu sliku iz glave“, poručio je, dodajući da već 27 godina redovno odlazi na grob svog prijatelja, odajući mu počast i čuvajući uspomenu na zajedničke dane.

Ovakve ispovesti, kako ističu stručnjaci za posttraumatski stres koje često citiraju međunarodni mediji poput Reutersa, pokazuju koliko duboke i dugotrajne posledice rat ostavlja na pojedince. Sećanja ne blede, a gubitak saboraca često ostaje najteži teret koji veterani nose.

Sećanje koje ne bledi

Na njegovu molbu, udruženje je objavilo i osnovne podatke o poginulom vojniku. Milan Bogdanović, vojnik Vojske Jugoslavije u rezervi, rođen je u selu Tavnik kod Kraljeva. Tokom sukoba 1999. godine bio je pripadnik 3. motorizovanog bataljona 37. motorizovane brigade, gde je služio kao strelac.

Poginuo je 30. aprila 1999. godine u rejonu sela Ćirez kod Srbice, tokom izvršavanja borbenog zadatka. Sahranjen je u svom rodnom selu, a za iskazanu hrabrost posthumno je odlikovan Ordenom za hrabrost.

Veteran koji je podelio ovu priču danas vodi miran i skroman život, radeći kao pica-majstor kako bi izdržavao svoju porodicu. Njegova ispovest nije bila pokušaj da skrene pažnju na sebe, već da podseti koliko je važno čuvati uspomenu na one koji su izgubili život.

U širem kontekstu, ovakve priče podsećaju da rat ne završava onog trenutka kada utihnu oružja. Njegove posledice traju godinama, često i čitav život, kroz sećanja, gubitke i neizbrisive slike koje ostaju sa onima koji su ga preživeli.