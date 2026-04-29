Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je večeras u 18:10 novu vremensku najavu, u kojoj upozorava na promenljive vremenske prilike širom zemlje.

Tokom večeri očekuje se pretežno oblačno vreme. U Vojvodini će uglavnom biti suvo, dok će u ostalim krajevima mestimično padati slaba kiša. U toku noći, na visokim planinama, kiša će prelaziti u sneg.

Prestanak padavina pred Prvi maj

Već u četvrtak dolazi do postepenog razvedravanja, najpre u Vojvodini i zapadnim delovima Srbije, gde će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano.

U ostalim krajevima zadržaće se oblačno i osetno hladnije vreme, uz povremenu kišu, dok se na planinama očekuje sneg. Padavine će tokom popodneva i večeri prestajati, uz smanjenje oblačnosti, osim na istoku Srbije gde se kiša može zadržati i tokom noći ka petku.

Duvaće umeren, povremeno i jak severni i severoistočni vetar. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti između 10 i 16 stepeni.

Hladan Prvi maj uz jutarnji mraz

Za dane prvomajskih praznika očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a u većini mesta biće suvo. Ipak, u istočnim i jugoistočnim krajevima postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova.

Ono što će obeležiti praznike jeste pad temperature, posebno u jutarnjim satima. Najavljen je prizemni mraz, koji će biti najizraženiji u petak i subotu.

Dnevne temperature u petak kretaće se od 12 do 17 stepeni, a zatim će postepeno rasti. Tokom dana duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.

Toplije vreme od naredne nedelje

Od ponedeljka se očekuje osetno toplije vreme, sa temperaturama oko 25 stepeni. Početak sedmice biće pretežno sunčan, dok se kasnije očekuje nestabilnije vreme, uz lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će u četvrtak i petak maksimalne temperature biti od 15 do 17 stepeni, dok će tokom vikenda porasti na 20 do 23 stepena.

Početkom naredne sedmice, uz sunčano vreme, temperatura će dostići oko 25 stepeni. I u glavnom gradu se u petak ujutru očekuje pojava prizemnog mraza.

