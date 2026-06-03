Judžin Bostik, 80-godišnji penzioner u Fort Vortu, Teksas, provodi dane upravljajući onim što bi mogao biti najkul voz na svetu.

Njegov domaći voz za pse vozi spašene lutalice na zabavne vožnje po komšiluku i okolnim šumama.

Judžin i njegov brat Korki žive u slepoj ulici gde mnogi meštani dovode svoje neželjene pse da ih ostave. Judžin je počeo da ih usvaja i vozi svojim traktorom. Sada, 80-godišnji penzioner vozi svoje spašene pse vozom dva puta nedeljno.

Fotografije i video snimci srećnih pasa brzo su postali viralni širom sveta. Dirljiva priča pretvorila je Judžina u simbol ljubaznosti i pokazala kako jednostavna ideja može dramatično poboljšati živote spašenih životinja.

"Čekaj šta, nema šanse, ovo je tako slatko", "Baš mi se sviđa ova inicijativa", "On čini svet boljim mestom", "Ovo mi vraća veru u ljudskost", "Sjajna ideja", bili su samo neki od komentara.



