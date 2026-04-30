Podrška koja traje: „Dunav osiguranje“ uz nove generacije SIM-ovaca

U vremenu kada se detinjstvo sve češće odvija pred ekranima mobilnih telefona, Sportske igre mladih vraćaju ga tamo gde pripada, na sportski teren, među vršnjake i u igru. Kroz različite discipline, mališani imaju priliku da razvijaju timski duh, neguju prijateljstvo i uče važne životne lekcije: kako da pobeđuju, ali i kako da prihvate poraz.

Jugoslava Smiljković Stojanović, direktor Sektora za odnose sa javnošću Kompanije „Dunav osiguranje“, istakla je da Kompanija i ove godine nastavlja snažno i posvećeno partnerstvo sa Sportskim igrama mladih, u okviru svog krovnog projekta „Prijatelj od detinjstva“, usmerenog na podršku najmlađima i njihovom sigurnijem odrastanju.

– Verujemo da su detinjstvo i mladost temelj svakog zdravog društva. Kroz projekat „Prijatelj od detinjstva“ nastojimo da budemo pouzdan oslonac generacijama koje dolaze, razvijajući s njima odnos zasnovan na poverenju, razumevanju i podršci. Saradnja sa Sportskim igrama mladih omogućava nam da te vrednosti prenesemo na veliki broj dece i mladih, podstičući ih da neguju prijateljstvo, zajedništvo i fer-plej – izjavila je Smiljković Stojanović.

Naročito bismo istakli našu dugogodišnju akciju dodele stipendijskog osiguranja, rekla je Smiljković Stojanović, kroz koju dodatno podržavamo mlade SIM-ovce i njihove porodice, obezbeđujući im sigurniju finansijsku budućnost i podsticaj za obrazovanje i lični razvoj. Ovaj vid osiguranja predstavlja još jedan korak u našem strateškom opredeljenju da budemo pouzdan partner u svim fazama odrastanja i školovanja najmlađih.

Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih, naglasio je značaj ovakvih inicijativa za pravilan razvoj dece i mladih.

– Mislim da Sportske igre mladih daju deci dodatnu vrednost u vremenu koje je brzo i promenljivo. Važno je da ih uključimo u organizovan sistem, bilo kroz sport, zabavu ili druženje, jer su to iskustva i uspomene koje im ostaju za ceo život – rekao je Marić.