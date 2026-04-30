Podrška koja traje: „Dunav osiguranje“ uz nove generacije SIM-ovaca

Uz podršku „Dunav osiguranja“ kao dugogodišnjeg partnera, 28. aprila,  je u Novom Sadu, na platou ispred dvorane SPENS, svečano otvorena 13. sezona Sportskih igara mladih, najveće sportske i regionalne manifestacije posvećene deci i omladini. 

Autor:  Aleksa Petrović
30.04.2026.11:20
Foto: Pakt studio
U vremenu kada se detinjstvo sve češće odvija pred ekranima mobilnih telefona, Sportske igre mladih vraćaju ga tamo gde pripada, na sportski teren, među vršnjake i u igru. Kroz različite discipline, mališani imaju priliku da razvijaju timski duh, neguju prijateljstvo i uče važne životne lekcije: kako da pobeđuju, ali i kako da prihvate poraz. 

Jugoslava Smiljković Stojanović, direktor Sektora za odnose sa javnošću Kompanije „Dunav osiguranje“, istakla je da Kompanija i ove godine nastavlja snažno i posvećeno partnerstvo sa Sportskim igrama mladih, u okviru svog krovnog projekta „Prijatelj od detinjstva“, usmerenog na podršku najmlađima i njihovom sigurnijem odrastanju. 

– Verujemo da su detinjstvo i mladost temelj svakog zdravog društva. Kroz projekat „Prijatelj od detinjstva“ nastojimo da budemo pouzdan oslonac generacijama koje dolaze, razvijajući s njima odnos zasnovan na poverenju, razumevanju i podršci. Saradnja sa Sportskim igrama mladih omogućava nam da te vrednosti prenesemo na veliki broj dece i mladih, podstičući ih da neguju prijateljstvo, zajedništvo i fer-plej  izjavila je Smiljković Stojanović. 

Naročito bismo istakli našu dugogodišnju akciju dodele stipendijskog osiguranjarekla je Smiljković Stojanović, kroz koju dodatno podržavamo mlade SIM-ovce i njihove porodice, obezbeđujući im sigurniju finansijsku budućnost i podsticaj za obrazovanje i lični razvoj. Ovaj vid osiguranja predstavlja još jedan korak u našem strateškom opredeljenju da budemo pouzdan partner u svim fazama odrastanja i školovanja najmlađih. 

Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih, naglasio je značaj ovakvih inicijativa za pravilan razvoj dece i mladih. 

– Mislim da Sportske igre mladih daju deci dodatnu vrednost u vremenu koje je brzo i promenljivo. Važno je da ih uključimo u organizovan sistem, bilo kroz sport, zabavu ili druženje, jer su to iskustva i uspomene koje im ostaju za ceo život – rekao je Marić. 

U okviru prostora Kompanije „Dunav osiguranje“, za posetioce je bio postavljen promotivni šator sa info pultom, gde su zaposleni zainteresovanima pružali informacije o pogodnostima životnog osiguranja i delili promotivni materijal. Polise stipendijskog osiguranja i svih drugih vrsta životnog osiguranja dostupne su svima širom Srbije i mogu se zaključiti na više od 600 prodajnih mesta „Dunav osiguranja“, a detaljnije informacije mogu se dobiti i besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286 ili na sajtu www.dunav.com. 

promo Dunav osiguranje

