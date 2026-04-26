Na ovom skupu je naglašeno da se kroz otvoren razgovor, pitanja i predloge dolazi do rešenja koja unapređuju svakodnevni život.



-Na početku godine rekli smo da nam je cilj razgovor sa preko 20.000 penzionera. Evo sada smo u Knjaževcu po drugi put, jer smo prethodnog puta obećali penzionerima koji nisu došli na tribinu, da ćemo ponovo doći. Posle mesec dana smo ponovo ovde, idemo ka svom cilju. Do sada smo razgovarali sa preko 3.600 penzionera. Značajno iskustvo i za udruženje penzionera i za Republički fond PIO, da vidimo na koji način treba da delujemo u nastavku godine, da vidimo kako ćemo delovati u narednim godinama, ali i da dostignemo rešavanje svih problema naših penzionera u što skorijem periodu. Najavili smo povećanje penzija, najavili smo veći broj paketa, sprovodimo besplatne odlaske u banje i nastavićemo da radimo i razgovaramo sa našim penzionerima kako bi im život učinili što lakšim – poručio je Ognjenović.







Profesor dr Andreja Savić zahvalio je državi i Fondu na trudu koji ulažu za poboljšanje društvenog standarda penzionera.



-Udruženje penzionera je produžena ruka Fonda PIO kao ključne institucije koja vodi računa i o penzijama i o društvenom standardu svih korisnika penzija. Država i Fond PIO čine značajne napore da se taj položaj održi na visokom nivou i smatramo da će tako ostati i u narednom periodu i da će status penzionera uvek biti na visokom nivou.







Bila je ovo prilika za knjaževačke penzionere i da se informišu o brojnim pogodnostima i programima koje Fond PIO sprovodi, a koji prevazilaze samu isplatu penzija – od upućivanja u banje, preko dodele paketa solidarne pomoći, do aktivnosti usmerenih na očuvanje zdravlja i podsticanje aktivnog načina života u trećem dobu.



Sa skupa je poručeno da će se ovakve tribine nastaviti tokom godine širom Srbije, sa ciljem da se dijalog sa penzionerima dodatno ojača i da se njihov glas još jasnije čuje u kreiranju mera koje se tiču njihovog svakodnevnog života.