Japanski proizvođač automobila Honda saopštio je da će američka podružnica kompanije opozvati ukupno 880.514 vozila zbog problema sa zadnjim vešanjem, prenosi američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA).

Povlačenje se odnosi na određene modele, uključujući Honda Pilot, Honda Ridgeline, Honda Passport i Acura MDX. Problem se odnosi na moguće otkazivanje delova zadnjeg vešanja, posebno zadnje kontrolne ruke (viljuške), što može ugroziti stabilnost vozila.

U slučaju kvara, vozači mogu izgubiti kontrolu nad automobilom, čime se značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda i povreda. NHTSA je posebno naglasila da ovaj problem predstavlja ozbiljnu bezbednosnu prijetnju i da je pravovremeno reagovanje od ključnog značaja.

Ovlašćeni servisi kompanije Honda u SAD-u pregledavaće zadnji pomoćni ram pogođenih modela i po potrebi ugrađivati komplet za njegovo ojačanje. Ukoliko se otkriju oštećene komponente, biće izvršena popravka ili zamena, potpuno besplatno za vlasnike vozila.

Honda je apelovala na sve vlasnike pogođenih modela da što pre kontaktiraju ovlašćene servise i zakažu pregled kako bi se problem pravovremeno otklonio i sprečile moguće opasnosti na putu, piše Tanjug.