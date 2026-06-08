Starija gospođa je paralisala Sijetl nakon što je svojim automobilom Mazda CX-5 toliko predano pratila navigaciju da se popela na šine gradske železnice i ostala tu zaglavljena!

Incident se dogodio prošle nedelje u utorak uveče u blizini stanice Maunt Bejker, na trasi linije 1. Gospođa je policiji rekla da je pratila navigaciju, a zatim se našla na mestu gde SUV nema šta da traži ni u najoptimističnijoj reklami za pogon na sva četiri točka.

Nije poznato koji je navigacioni sistem koristila, ali je rezultat bio katastrofalan.

Mazda je završila na železničkoj pruzi, vozovi su zaustavljeni, putnici preusmereni, a gradski prevoz paralizovan.



Snimci prolaznika pokazuju da se CX-5 neko vreme iznenađujuće dobro kretao po šinama.

Automobil je neko vreme održavao prijanjanje, a zatim je skliznuo sa šina i ostao zaglavljen. Do dolaska hitnih službi starija gospođa je već izašla iz vozila.

Žena je prevezena u bolnicu na pregled i bila je u stabilnom stanju. Policija je navela da nije delovala pijano, već izrazito zbunjeno i da je neuobičajeno sporo odgovarala na pitanja. Rekla je da je samo pratila GPS uputstva, piše carscoops.

Zbog ovog incidenta jedan voz je obustavio saobraćanje, dok su vozovi nastavili da saobraćaju na drugim delovima trase. U međuvremenu su uvedeni zamenski autobusi. Stanica Maunt Bejker ponovo je otvorena neposredno pre 21 čas, a redovan saobraćaj na linijama 1 i 2 uspostavljen je tek oko 22.30. Putnicima je i nakon toga preporučeno da očekuju kašnjenja dok se sistem ne vrati u uobičajen ritam.