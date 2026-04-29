Srpski pasoš, jedan od najvažnijih dokumenata koji građanima Srbije otvara vrata više od 130 zemalja sveta, spreman je za "fejslifting". Prema najnovijim izmenama Pravilnika o obrascima pasoša, objavljenim u Službenom glasniku krajem aprila 2026. godine, naši državljani će uskoro u rukama držati vizuelno moderniji i bezbednosno znatno napredniji dokument.

Šta se sve menja

Prva i najuočljivija promena je boja. Iako naši pasoši godinama važe za "bordo crvene", nova zvanična nijansa korica definisana je kao burgundi crvena. Ali to je samo početak:

Zlatotisak na koricama: Grb i natpisi biće izrađeni u preciznijoj tehnici zlatotiska.

Boje unutrašnjosti: Unutrašnje strane, gde se lupaju pečati, više neće biti plavičaste. Dominiraće oker, smeđi i plavosivi tonovi.

Bezbednost na maksimumu: Uvodi se tzv. "duh slika" (umanjena fotografija vlasnika na polikarbonatnoj strani) i novi vodeni žigovi, među kojima se izdvaja motiv Belog anđela iz manastira Mileševa.

Važna napomena za građane: Stari pasoši važe sve do datuma isteka koji je u njima naveden, pa nema potrebe za stvaranjem gužvi ispred šaltera MUP-a.

Zašto baš "burgundi" boja i kakva je to boja

Mnogi se pitaju odakle potiče ovaj naziv i zašto je baš on postao standard. Reč je o nijansi koja je ime dobila po Burgundiji (Bourgogne), čuvenoj vinskoj regiji u Francuskoj.

Boja verno imitira duboku, tamnocrvenu nijansu tamošnjih vina napravljenih od sorte Pinot Noir. U svetu dizajna, burgundi se smatra bojom koja simbolizuje moć, prefinjenost i stabilnost – upravo ono što jedna država želi da poruči svojim pasošem.

Standard Evropske unije i prkosni "izuzeci"

Burgundi crvena je 1981. godine izabrana kao standardna boja za pasoše zemalja tadašnje Evropske zajednice. Cilj je bio da se građani država članica lakše prepoznaju na granicama i da se vizuelno ojača evropsko jedinstvo. Danas skoro sve članice EU, od Nemačke do Grčke, prate ovaj kod. Ipak, postoje dva čuvena izuzetka:

Hrvatska: Iako punopravna članica EU od 2013. godine, Hrvatska je jedina država Unije koja je odbila da promeni boju. Njihov pasoš je i dalje tamnoplave boje, što je bila tradicija koju nisu želeli da prekinu radi birokratskog usklađivanja.

Velika Britanija: Nakon izlaska iz Evropske unije (Bregzit), jedna od prvih simboličkih odluka Londona bila je napuštanje burgundi boje. Britanci su se 2020. godine trijumfalno vratili svojoj ikoničnoj tamnoplavoj boji, koju su koristili pre 1988. godine, želeći da time naglase povratak nacionalnog suvereniteta.