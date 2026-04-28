Ovaj uređaj može pomoći u otkrivanju poremećaja i proceni težine stanja pacijenata kod dijabetesa, opekotina i rana, saopštili su sa univerziteta.

U savremenoj medicini za procenu protoka krvi u najsitnijim krvnim sudovima (kapilarima) kože i sluzokože koristi se metoda laserske doplerove fluometrije. To je brza, bezbolna i bezbedna metoda koja se zasniva na osvetljavanju kože laserom: ako se eritrociti (crvena krvna zrnca) kreću kroz kapilare, svetlost menja frekvenciju (Doplerov efekat), što omogućava precizno merenje brzine protoka krvi i količine eritrocita.

Ovom metodom lekar može da proceni, na primer, stepen oštećenja pri opekotinama, vitalnost i prihvatanje transplantata, poremećaje mikrocirkulacije kod dijabetesa, kao i stanje zida creva tokom hirurških intervencija u trbušnoj duplji, i u mnogim drugim slučajevima da dobije važne podatke za procenu zdravlja pacijenta.

Zavod za primenu ove metode u Rusiji ograničen je nedostatkom savremene opreme, istakao je Gleb Marejev, šef katedre za otorinolaringologiju i vodeći naučni saradnik naučno-obrazovnog centra.

On je naveo da postojeći domaći uređaj zahteva direktan mehanički kontakt sa pacijentom, dok uvozni uređaji nisu kompaktni i zahtevaju računar sa specijalnim softverom i posebno obučeno osoblje.

Pored toga, ni oni ne omogućavaju merenja bez kontakta, što može dovesti do izobličenja podataka. U nekim slučajevima, kao tokom operacija, kontakt sa tkivom je nepoželjan ili nemoguć.

Da bi rešili ovaj problem, istraživači SGMU razvili su originalan beskontaktni aparatsko-programski kompleks za ispitivanje protoka krvi u različitim organima i tkivima. Uređaj je zasnovan na savremenoj tehnologiji, što ga čini lakim, kompaktnim, potpuno autonomnim i jednostavnim za upotrebu.

"Naš sistem može se široko koristiti, uključujući u uslovima borbenih dejstava, tehnogenih katastrofa i drugih vanrednih situacija, za procenu mikrocirkulacije u udovima nakon postavljanja podveza radi zaustavljanja krvarenja, za donošenje odluka o amputaciji, za procenu vitalnosti tkiva nakon prodornih povreda, kao i u plastičnoj hirurgiji. Takođe se može koristiti za merenje stepena opekotina i tokom hirurških intervencija na različitim organima", dodao je Marejev.