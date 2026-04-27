Nove izmene Zakona o trgovini koje će na snagu stupiti prvog dana u mesecu maju, direktno utiču na trgovce i potrošače.
Fokus je na većoj transparentnosti tržišta, suzbijanju sive ekonomije i jačoj zaštiti proizvođača i kupaca, uz istovremeno pojednostavljenje pojedinih administrativnih procedura.
Posebno se izdvajaju uvođenje otkupnih mesta u zakonski okvir, nova pravila za sniženja i online prodaju, kao i preciznije definisana kaznena politika, navodi Kamatica.
U nizu promena, njih 10 se izdavaju po realnom uticaju na tržište i potrošače:
- Uvođenje otkupnih mesta u zakon - prvi put dobijaju jasan pravni okvir kao poseban oblik trgovine na veliko.
- Obavezan registar i sistem e-otkupno mesto - svi otkupljivači moraju biti evidentirani u centralnoj elektronskoj bazi.
- Veća zaštita proizvođača - obavezno unapred definisani uslovi otkupa (cene, rokovi plaćanja, procena kvaliteta, rešavanje sporova).
- Zabrana preprodaje pod imenom proizvođača - poljoprivrednici mogu prodavati isključivo sopstvene proizvode.
- Prodaja na manifestacijama samo za registrovane trgovce - sužava se prostor za sivu ekonomiju.
- Saglasnost potrošača za marketing - trgovci više ne mogu slati ponude bez prethodnog odobrenja.
- Nova pravila za online trgovinu - obavezna potpuna transparentnost informacija o proizvodu pre kupovine.
- Uvođenje "prethodne cene" kod sniženja - sprečava lažno prikazivanje popusta.
- Ograničenje promotivnih cena na 60 dana - nova roba ne može beskonačno biti "na akciji".
- Nova kaznena politika - jedinstvena kazna od 100.000 dinara za brojne prekršaje i novi model obračuna kazni prema težini i posledicama.
Komentari (0)