Ali ovog proleća kasni već nedelju dana jer se vreme pokvarilo a ima i jutarnjeg mraza. Ali berba kreće ubrzo. Pokazao je i koje sorte gaji a veli i da mu jedna rađa sve do jeseni i zime pa je tako i jesenas kilo cenio 800 dinara.

Kako se prepoznaju domaće jagode?

Osim mirisa i boje, odaje je i nepravilan oblik.

A cena?

Na pitanje kolika će im biti cena, Vladan kaže da jedini i prvi ima domaće jagode pa je on taj koji i određuje cenu.

- Drugi imaju grčke i albanske... E, sad raspravljam sa ženom, ona hoće 1.000, već rekla nekima 1.000, a ja hoću 800...

Iako vremenske prilike nisu naklonjene, sa berbom i prodajom će početi ove nedelje. Kako kaže crvenih plodova biće u izobilju i to sve do kraja leta.

Iako mu ide odlično, kaže da će sledeće godine morati da smanji, jer mladi nisu zainteresovani, a radne snage nema dovoljno.

- Berem samo maksimalno zrele i ne berem nikad uveče za ujutru, nego samo ujutru za taj dan.