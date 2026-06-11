Australijski maloprodajni gigant JB Hi-Fi našao se pod istragom regulatora nakon što je utvrđeno da je deo kupaca mogao biti obmanut načinom na koji su prikazivani popusti na proizvode. Kompanija je pristala da vrati više od 250.000 australijskih dolara kupcima pogođenim spornim oglasima, prenose lokalni mediji.

Istraga Komisije za konkurenciju i zaštitu potrošača (ACCC) otkrila je da su pojedini proizvodi bili oglašavani sa takozvanim “was/now” cenama, odnosno prethodnom i sniženom cenom. Problem je nastao jer je ranija cena često bila nerealna, važila kratko vreme ili na način koji je mogao da dovede kupce u zabludu. Tako je stvoren utisak da su popusti veći nego što su u stvarnosti bili.

Ova praksa je zahvatila oko 200 kupaca i 17 proizvoda, uključujući laptopove, gejming monitore i VR uređaje. Iako je broj slučajeva ograničen, regulator je naglasio da je transparentnost cena ključna u svakom segmentu maloprodaje.

Iz JB Hi-Fi navode da su greške rezultat kombinacije ljudskog i sistemskog faktora, te da se radi o izolovanim incidentima. Kompanija ističe da u potpunosti sarađuje sa regulatorom, kontaktirala pogođene kupce i da je proces refundacije u toku.

Ovaj slučaj istovremeno ukazuje na globalni trend pooštravanja kontrole marketinga i prikazivanja popusta. Regulatori širom sveta, od Evrope do SAD, sve češće istražuju prakse “reference price”, gde se prethodna cena veštački prikazuje kako bi akcija delovala privlačnije.

Za potrošače, ovaj incident ponovo otvara pitanje koliko su “akcije” realne i koliko su marketinški trik. Regulatori savetuju da se obratite pažnja na velike popuste, istorijske cene i “ograničene ponude”, jer granica između stvarne uštede i percepcije kupca često je vrlo tanka.

Slučaj JB Hi-Fi stavlja naglasak na važnost transparentnosti i poštenog prikazivanja cena u modernoj maloprodaji, posebno u eri online kupovine i agresivnog marketinga, piše Telegraf.