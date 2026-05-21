Evropska centralna banka privodi kraju jednu od najvećih promena u istoriji evra, a među najvažnijim novinama nalazi se i odluka da se novčanica od 500 evra više neće štampati.

Reč je o velikom projektu redizajna evropske valute koji je pokrenut još krajem 2021. godine, a nova serija novčanica trebalo bi potpuno da promeni izgled evra kakav danas poznajemo.

ECB je prošlog leta raspisala konkurs za evropske dizajnere koji rade na novom izgledu novčanica, a finalna rešenja očekuju se veoma uskoro.

Novčanica od 500 evra odlazi u istoriju

Iako je godinama važila za simbol „velikog novca“, novčanica od 500 evra definitivno odlazi u istoriju kada je reč o novoj proizvodnji.

Evropska centralna banka potvrdila je da ovaj apoen neće biti deo nove serije novčanica.

Glavni razlog za ovu odluku, kako navode iz ECB, jeste borba protiv pranja novca i lakše praćenje finansijskih tokova širom Evrope.

Novčanica od 500 evra godinama je bila na meti kritika evropskih bezbednosnih službi, koje su tvrdile da se često koristi u ilegalnim transakcijama zbog velike vrednosti i lakog prenošenja većih suma novca.

Evo šta će biti sa starim novčanicama

Ipak, građani koji već imaju novčanice od 500 evra ne treba da paniče.

One neće prestati da važe.

Iz ECB poručuju da će postojeće novčanice ostati zakonito sredstvo plaćanja bez vremenskog ograničenja, što znači da će moći normalno da se koriste i ubuduće.

Drugim rečima — ako kod kuće imate „ljubičastu novčanicu“, ne morate da je menjate niti da žurite u banku.

Jedina razlika je što se nove više neće štampati.

Stiže potpuno novi izgled evra

Redizajn evra smatra se najvećom promenom evropskog monetarnog sistema u poslednjih 20 godina.

Novi izgled novčanica trebalo bi da bude predstavljen nakon što stručni žiri i Upravni savet ECB završe izbor konačnih dizajna i tehničkih rešenja.

U evropskim finansijskim krugovima već se spekuliše da će nove novčanice imati znatno modernije zaštitne elemente i drugačiji vizuelni identitet.