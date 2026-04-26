Kako je objavila njegova majka na društvenim mrežama, prijave za suspendovanje Viktorovog Instagram naloga, uglavnom su dolazile upravo od njihovih sugrađana iz Jagodine.

"Bravo, nacijo izdajnika"

"Pošto ste ugasili i drugi instagram nalog mom sinu Viktoru, ovaj ćilim što treba da ishekla neće moći jer ste vi krivi za to! Najviše su ga prijavljivali ljudi iz njegovog rodnog grada Jagodina, bravo ljudi, bravo nacijo izdajnika! Samo da znate da se sve saznalo ko ste, tako da će slediti ogromna kazna za vas koji su ga prijavili!", napisala je majka Viktora Mitića.

Nakon što mu je zvanični profil bi hakovan, maleni Viktor se oglasio.

"Nastavljam da heklam naš najveći ćilim"

- Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno - rekao je tužnim glasom Viktor ranije za RINU.

Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da dečaci ne bi trebalo da heklaju, ali on je imao samo jedan cilj - da isplete najduži ćilim na svetu.

Njegova popularnost munjevito je porasla, a on je svojim šarmom prikupio rekordan broj pratilaca, u jednom trenutku bilo je preko 200 hiljada njih. Jedan pratilac = jedna petljica, kako je Viktor objasnio.