Emotivne scene majke orangutana koja drži svoje novorođenče dirnule su posetioce španskog zoološkog vrta.

Zoolog u Bioparku Fuenhirola Fernando Gomez izjavio je da se dolazak ovog novorođenčeta dogodio sasvim prirodno.

„Ovo je treći porođaj za majku Mukah. Ona je iskusna životinja plemenite prirode i veoma je pristupačna, sve radi dobro. Ona je sjajna majka, a sve se dešavalo pred posetiocima“, rekao je Gomez.

Prisutni su imali priliku da vide Mukah kako čvrsto drži svoje novorođenče.

Pored toga, zoolog Gomez je istakao da je novorođenče orangutana potpuno zdravo. Takođe ističe da su ove životinje ugrožene i da je teško utvrditi broj orangutana u divljini.