Prvi i jači potres dogodio se u 9.21 časova i imao je magnitudu 2,9 stepeni po Rihterovoj skali. Nedugo zatim, u 9.49 časova, registrovan je još jedan zemljotres jačine 1,8 stepeni.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju oštećenja, ali ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti.
Prethodno, RSZ je zabeležio slabiji potres u blizini Kragujevca sinoć oko 23 časa.
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