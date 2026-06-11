Prvi i jači potres dogodio se u 9.21 časova i imao je magnitudu 2,9 stepeni po Rihterovoj skali. Nedugo zatim, u 9.49 časova, registrovan je još jedan zemljotres jačine 1,8 stepeni.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju oštećenja, ali ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti.

Prethodno, RSZ je zabeležio slabiji potres u blizini Kragujevca sinoć oko 23 časa.

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