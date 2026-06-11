Dok se srpski turisti pakuju za letovanje u Grčkoj, tamošnjim medijima odjeknula je vest o invazivnoj i opasnoj vrsti ribe poznatoj pod imenom lagocephalus (srebrenopruga naduvana riba), u narodu neprecizno prozvanoj "riba zec". Više od 27 smrtnih slučajeva i 28 napada na ljude zabeleženo je u istočnom Mediteranu od strane ove otrovne ribe koja se zabrinjavajuće širi i u grčkim vodama.

Grčki evroposlanik Sakis Arnautoglu u svom zvaničnom obraćanju Evropskoj komisiji upozorio je da se toksični lagocephalus nekontrolisano širi po najposećenijim plažama i naglasio da Mediteran ne sme biti prepušten sam sebi. On je pozvao Brisel na hitnu akciju pre nego što ovaj ekološki problem preraste u direktnu opasnost po ljudske živote i nanese težak udarac turističkoj ekonomiji Grčke.

Takođe, kako bi se izborila sa ovom nemani koja uništava lokalni ekosistem i kida mreže ribarima, Grčka pokreće plan prema kojem će se ribarima plaćati subvencija od 6 evra po svakom kilogramu ulovljenog lagocephalusa. Sličan program sa velikim uspehom već sprovodi i Kipar, koji pokušava da izlovi 125 tona ove ribe iz svojih priobalnih voda.

Velika pretnja

Razlog za trenutnu zabrinutost jesu novi prijavljeni slučajevi u ostrvskoj Grčkoj i u oblasti Atike (Saronida). Za Grke je alarmantno to što je ova otrovna riba promenila stanište i usled zagrevanja mora, preselila se iz južnog Egeja (oko Krita i Rodosa) ka severu i sada se u velikom broju nalazi u blizini glavnog grada.

Kako prenosi grčki e-radio, "riba zec" se sada smatra jednom od najozbiljnijih pretnji za ekosisteme, ribarstvo i javno zdravlje u Mediteranu. Nedavna međunarodna studija, objavljena u časopisu Biology, beleži skoro dve decenije incidenata povezanih sa vrstom Lagocephalus sceleratus: od trovanja nakon konzumacije do napada sa ozbiljnim povredama.

Istraživači su analizirali podatke od 2004. do 2023. godine, koji su poticali iz bolničkih arhiva, onlajn članaka, objava na društvenim mrežama i ličnih intervjua. Ukupno je zabeleženo 198 incidenata u istočnom Mediteranu, među kojima 28 napada na ljude i 27 smrtnih slučajeva zbog konzumacije "ribe zeca". Treba napomenuti da je to podatak koji se odnosi na vremenski period od skoro 20 godina i da biolozi podvlače da riba nije sklona napadima osim ukoliko se nađe u blizini ljudi, a oseti se ugroženo.

Neurotoksin koji može biti smrtonosan

Najveća opasnost dolazi od tetrodotoksina, snažnog neurotoksina koji se nalazi u tkivima ribe. Ova supstanca blokira funkciju natrijumskih kanala u nervnim ćelijama i može izazvati utrnulost, mišićnu slabost, paralizu, respiratornu insuficijenciju i, u najtežim slučajevima, smrt.

Ključna činjenica: toksin se ne uništava kuvanjem, zamrzavanjem ili drugim uobičajenim metodama obrade. Zbog toga se "riba zec" ni u kom slučaju ne sme konzumirati. U slučaju konzumacije, hitan transport u bolnicu je od presudnog značaja, jer ne postoji specifičan antidot, a lečenje se zasniva na podršci vitalnih funkcija.

Od ugriza do amputacija

Pored toga, "riba zec" ima snažne, oštre zube, sposobne da izazovu duboke rane. U međunarodnoj literaturi zabeleženi su slučajevi od običnih ugriza do ozbiljnih povreda i amputacija prstiju. Napadi su češći tokom perioda razmnožavanja, kada riba pokazuje agresivnije ponašanje.

Plivačima, ribarima i roniocima savetuje se da izbegavaju svaki kontakt sa ribom i da je ne pokušavaju uhvatiti golim rukama. Prema istraživačkim podacima, slučajevi ugriza su češći tokom letnjih meseci, kada je veće prisustvo ljudi u moru.Njeno prisustvo u Grčkoj

U grčkim vodama, Lagocephalus sceleratus je prvi put zabeležen 2005. godine. Od tada se njeno prisustvo proširilo, posebno u južnom Egeju i na Kritu. Zabeležena su trovanja i napadi, dok njeno širenje izaziva značajnu štetu ribarima. Može se prepoznati po izduženom telu, širokoj glavi, snažnim zubima i sposobnosti da se naduva kada se oseća ugroženo.

U slučaju da se ulovi na ribarsku opremu, potrebno je posebno paziti prilikom uklanjanja. Ako dođe do ugriza, potrebna je hitna medicinska procena. Simptomi kao što su utrnulost oko usta, mučnina, mišićna slabost ili otežano disanje nakon konzumacije nepoznate ribe predstavljaju hitan slučaj.