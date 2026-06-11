Letovanje u Grčkoj više nije isto: Objavljene nove cene ležaljki na Sitoniji

Letovanje u Grčkoj i ove sezone je ubedljivo glavna tema među domaćim turistima, a društvene mreže su se bukvalno usijale od rasprava o tome koliko košta dan na plaži.

Najnoviji podaci sa Sitonije, tačnije iz popularnog mesta Toroni, pokazuju da vas jedan dan na ležaljci može koštati kao tri ručka, ali i da možete proći iznenađujuće jeftino - sve zavisi od toga u koji lokal sednete.

Raspon cena za plažne setove ovog juna je neverovatan, pa se tako tik jedna uz drugu nalaze ponude od kojih se vrti u glavi, ali i one koje su sasvim prihvatljive za prosečan džep.

Od 10 do 50 evra

U zavisnosti od koncepta samog bič bara, uslovi za korišćenje ležaljki i suncobrana u Toroniju drastično se razlikuju od lokala do lokala:

Najpovoljnija varijanta

U pojedinim barovima kompletan set ležaljki možete iznajmiti za fiksno 10 evra, dok se piće koje naručite plaća odvojeno.

Srednja klasa sa pićem u ceni

Postoje mesta gde cena zavisi od reda u kom sedite. Tako ćete set u prvom redu platiti 16 evra, dok su ostali redovi 14 evra, ali u tu cenu imate uključena dva pića.

Susedni lokal - potpuno druga priča

Odmah pored ovih pristupačnih opcija nalaze se barovi gde nema fiksne cene seta, već morate da ostvarite minimalnu konzumaciju od čak 50 evra da biste proveli dan na plaži.

Cene skaču kako se približava špic sezone