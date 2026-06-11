Mesecima unapred biraju se destinacija, hotel i sadržaji koji će odgovarati svim članovima porodice. Dok odrasli razmišljaju o odmoru, deca uglavnom jedva čekaju bazen, more, nove prijatelje i avanture koje ih očekuju.

Međutim, roditelji dobro znaju da putovanje sa decom podrazumeva i drugačiji način planiranja. Što je porodica brojnija, veća je i verovatnoća da će se tokom odmora pojaviti neka nepredviđena situacija – od stomačnih tegoba i povišene temperature do alergijskih reakcija ili manjih povreda tokom igre.

Roditelji često pakuju lekove za gotovo svaku situaciju, ali nijedna putna apoteka ne može da zameni brzu i organizovanu medicinsku pomoć kada se nalazite stotinama kilometara od kuće.

Takve situacije ne moraju da pokvare odmor, ali mogu postati izvor dodatnog stresa ukoliko se nađete u nepoznatom okruženju i zdravstvenom sistemu koji ne poznajete.

Zbog toga sve veći broj porodica putno zdravstveno osiguranje smatra sastavnim delom priprema za letovanje. Ono ne menja planove za put, ali može značajno olakšati rešavanje problema ukoliko do njih dođe.

Putno zdravstveno osiguranje AMS Osiguranja, u zavisnosti od ugovorene polise, najčešće pokriva hitnu medicinsku pomoć, lekarske preglede i terapiju, bolničko lečenje, stomatološke intervencije, kao i medicinski transport i povratak u zemlju. U slučaju potrebe za medicinskom pomoći, dovoljan je jedan poziv broju sa polise, nakon čega tim AMS Osiguranja preuzima organizaciju potrebne podrške, komunikaciju sa zdravstvenom ustanovom i administrativne procedure, u skladu sa izabranim paketom.

Porodicama je posebno značajno to što su dostupne porodične polise koje omogućavaju da svi članovi budu obuhvaćeni jednim osiguranjem, uz jednostavnu organizaciju pre putovanja.

Važno je imati na umu da se polisa mora zaključiti pre izlaska iz zemlje, jer se nakon prelaska granice ne može naknadno aktivirati. Kupovina je moguća online putem veb-šopa AMS Osiguranja, a potvrda o osiguranju stiže direktno na mejl. Uz online kupovinu ostvaruje se i 25% popusta.

Bez obzira na to da li porodica putuje na more, u evropske gradove ili na aktivan odmor u prirodi, osećaj sigurnosti često je jednako važan kao i sama destinacija. Kada znate da postoji podrška u nepredviđenim situacijama, lakše je prepustiti se onome što je najvažnije – zajedničkom vremenu, odmoru i uspomenama koje nastaju na putovanju.

Za više informacija pozovite 0800 009 009 ili posetite zvanični sajt AMS Osiguranja. Potrebno je!