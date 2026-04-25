Doktor Predrag Lalević, dugogodišnji lični lekar Josipa Broza Tita, ostavio je iza sebe svedočenja koja i danas izazivaju pažnju javnosti. Kao anesteziolog koji je čak 16 godina bio uz Tita, od 1964. godine, Lalević je imao priliku da prisustvuje brojnim važnim istorijskim trenucima.

U jednom od intervjua prisetio se razgovora koji se odigrao na brodu „Galeb“, u prisustvu Tita, Jovanke Broz i Miloša Minića.

Tito o Draži: „Bio je moja slabost“

Prema njegovim rečima, Tito je u jednom trenutku govorio o odnosu sa Dragoljubom Dražom Mihailovićem, vođom četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu.

– Draža mu je tražio 500 pušaka, i Tito je pričao kako su razmatrali da mu ih pošalju. Zatim je zastao i rekao: „Moram da priznam, Draža je bio moja slabost“ – ispričao je Lalević.

Kako kaže, svi za stolom ostali su zatečeni ovom izjavom, nakon čega je Tito pokušao da objasni situaciju.

– Rekao je da bi se Draža, da nije bilo izbegličke vlade u Londonu, verovatno borio zajedno sa njima – naveo je.

Pitanje koje je izazvalo tišinu

Međutim, najdramatičniji trenutak usledio je kada je Jovanka Broz postavila pitanje koje je, prema Laleviću, ostalo bez odgovora.

– Jovanka je pitala gde je Draža streljan. Tito nije rekao ništa. Nastala je potpuna tišina – prisetio se lekar.

Dodao je da je kasnije o tome razgovarao sa Blažom Mandićem, Titovim sekretarom za štampu, ali da mu ovaj nije poverovao.

– Ni ja ne bih verovao da nisam bio tamo – rekao je Lalević.

Tajna mesta sahrane

Prema njegovim tvrdnjama, samo su Tito i Miloš Minić znali tačnu lokaciju gde je Mihailović sahranjen.

Podsetimo, Dragoljub Draža Mihailović osuđen je na smrt 1946. godine i streljan 17. jula iste godine u Beogradu, zajedno sa još osam oficira.

Iako se pretpostavlja da je pogubljenje izvršeno u Lisičjem potoku, tačna lokacija njegovog groba nikada nije zvanično potvrđena.

Rehabilitacija posle decenija

Viši sud u Beogradu 2015. godine poništio je presudu protiv Mihailovića, ocenivši da je proces bio političko-ideološki i da nije bio pravičan.

Time je Mihailović rehabilitovan i vraćena su mu građanska prava, ali misterija njegove sahrane i dalje ostaje nerešena.