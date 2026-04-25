Tokom obrade starog hrastovog stabla, jedan zanatlija u Francuskoj pronašao je bakarni cilindar skriven unutar drveta, čija se vrednost procenjuje na oko 75.000 evra.

Neočekivano otkriće tokom obrade drveta

Francuski zanatlija Marc Dubois, koji se bavi obradom drveta, radio je na stablu koje je oborila oluja. Tokom rada, njegov alat je udario u nešto neobično tvrdo.

Kada je pažljivije pogledao, otkrio je da se unutar drveta nalazi hermetički zatvoren bakarni cilindar, ukrašen finim gravurama.

Šta se krije u cilindru

Stručnjaci koji su analizirali nalaz veruju da predmet potiče iz 17. veka, kada je ovaj deo Francuske bio značajno trgovačko i istorijsko područje.

Za sada, sadržaj cilindara nije poznat, jer je odlučeno da se ne otvara bez stručnog nadzora. Pretpostavlja se da bi unutra moglo biti:

stara poruka

mapa

istorijski dokument

Prema rečima lokalnog istoričara Alain Dupont, ovakvi predmeti često kriju važne informacije iz prošlosti.

Malo mesto postalo turistička atrakcija

Nakon što je vest o otkriću objavljena, malo mesto Saint-Audemer u Normandiji našlo se u centru pažnje.

Turisti, mediji i istraživači počeli su da dolaze kako bi videli gde je pronađen ovaj vredan artefakt. Očekuje se da bi ovaj nalaz mogao doprineti razvoju lokalnog turizma.

Planovi za budućnost

Lokalne vlasti razmatraju ideju da se cilindar izloži u muzeju, kao deo projekta očuvanja kulturne baštine. Ukoliko se potvrdi njegova starost i značaj, mogao bi postati jedna od glavnih atrakcija ovog regiona.

Zašto je ovo otkriće važno

Ovakvi nalazi su retki i pružaju uvid u istoriju i način života iz prošlih vekova. Bakarni cilindar pronađen u drvetu predstavlja misteriju koja tek treba da bude razjašnjena, ali već sada izaziva veliko interesovanje javnosti.