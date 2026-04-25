Prema najavama, subota i nedelja biće pretežno sunčane, uz umereno toplo vreme i maksimalne dnevne temperature koje će se kretati od 18 do 23 stepena. Tokom dana očekuje se prijatan osećaj toplote, posebno u centralnim i južnim krajevima zemlje, gde će sunce biti najizraženije.

Meteorolog Nedeljko Todorović istakao je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da nas očekuju idealni prolećni dani, ali uz određene temperaturne oscilacije:

"Tokom naredna dva dana subote i nedelje imaćemo pravo prolećno vreme kako ga građani zamišljaju. Biće umereno toplo i sunčano, sa maksimalnim temperaturama između 18 i 23 stepena, u zavisnosti od mesta i nadmorske visine."

On je upozorio da će jutra i večeri ipak biti sveži.

"U jutarnjim i večernjim satima još uvek će biti svežine, pa je potrebna malo toplija garderoba u tom delu dana. Slab mraz je moguć, ali samo lokalno i kratkotrajno. U ranim jutarnjim satima, između pet i šest stepeni, može se pojaviti blagi minus, do minus jedan ili dva stepena, i to uglavnom u kotlinama i brdsko-planinskim predelima."

Stabilno vreme bez kiše zadržaće se tokom vikenda, dok se promena očekuje već početkom naredne sedmice.

"U nedelju uveče počinje da pristiže hladniji vazduh, pa će se već u ponedeljak osetiti pad temperature i doći će do naoblačenja, ali bez padavina tog dana", rekao je Todorović.

Prve padavine najavljuje za sredinu naredne nedelje.

"Između utorka i srede, 28. i 29. aprila, očekuje se slaba kiša lokalnog karaktera, uz dalji pad temperature. Takav, svežiji tip vremena zadržaće se i narednih dana. Od 28. i 29. aprila pa do početka maja biće promenljivo, svežije vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali bez većih količina padavina."

Govoreći o raspodeli kiše, naglašava da ona neće biti ravnomerna:

"Jedan dan će više padati na severu, drugi na jugu, ali to će biti lokalne pojave, neće u isto vreme padati u celoj Srbiji."

U planinskim krajevima moguć je i povratak zimskih uslova:

"U tim danima, u višim predelima, iznad 1200 do 1300 metara, može pasti i sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za to doba godine sasvim normalno"

Ipak, u nižim krajevima mraz je malo verovatan:

"Zbog oblaka i vetra, koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha, u nižim predelima je mala verovatnoća za mraz"

Stabilizacija vremena i novi porast temperature očekuju se tek početkom maja.

"Negde od 4. ili 5. maja sledi toplije vreme i više sunčanih intervala, ali uz mogućnost kratkotrajnih popodnevnih pljuskova", zaključio je Nedeljko Todorović.