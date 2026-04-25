Majka Mirke Vasiljević prepoznatljivo je TV lice, a glumica o njenim uspesima nikada nije javno govorila, ali jeste o ocu koji je, nažalost, preminuo i po kom je dobila ime.

- Tata je voleo da komunicira sa ljudima, da preko posla bude u kontaktu sa ljudima i bilo mu je bitno da se delatnosti šire. U svom najboljem sećanju nemam nikakve negativne slike. Nas je bilo 11 u porodičnoj kući, ali sam dosta vremena provodila kod bake i deke u Nemačkoj - rekla je glumica, pa progovorila o gubitku oca Mirka :

- To su neke teme o kojima ne pričam puno u javnosti, to jeste istina, ja neću to da krijem. To se desilo za vreme mamine trudnoće, pre nego što sam se rodila. On i ja bismo imali svašta da popričamo, to bi verovatno trajalo za ceo život. Nisam upoznala tatu, to je moj krst i nosim ga hrabro i ponosno, da mogu da pišem scenario za svoj život, verovatno bih ga drugačije napisala. Živim to i trudim se da to nosim najbolje što mogu na svojim leđima. Sa mamom sam plakala i od neke tuge, ali i od sreće, svako treba naći način da izbaci sve iz sebe - otkrila je Mirka gostujući u emisiji „Pretres”, na Hype televiziji.



Gospođu Mirjanu Vasiljević, od koje je Mirka pokupila samo najbolje osobine, ali i neverovatnu lepotu, često viđamo na malim ekranima, ali retko ko je povezao da je to žena koja je glumicu donela na svet, što i ne treba da čudi, budući da predstavljaju različite profesije.

