Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Takovskoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Svetogorskom ulicom do Trga Nikole Pašića, od 25. do 28. aprila – faza 2, doći će do zatvaranja za saobraćaj Takovske ulice na predmetnoj deonici, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Raskrsnica sa Svetogorskom ulicom biće zatvorena za saobraćaj, dok će raskrsnica sa Trgom Nikole Pašića biti slobodna za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

trolejbuske linije 28 i 40 neće funkcionisati;

uspostavlja se privremena autobuska linija 28A koja će u oba smera saobraćati na trasi: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje redovnom trasom trolejbuske linije 28;

vozila sa linije 23 će u smeru prema Vidikovcu saobraćati na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru prema Karaburmi saobraćati na trasi: Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Profesora Mihaila Đurića – Starine Novaka – 27. marta – Takovska i dalje na redovnoj trasi;

vozila sa linije 41A će u smeru ka Banjici saobraćati na trasi: Trg republike – Kolarčeva – Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

vozila sa linija 65 i 77 će u oba smera saobraćati na trasi: 27. marta – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Braće Jugović – Dečanska – Terazijski tunel i dalje na redovnim trasama;

vozila sa linija 27N i 32N će u smeru ka terminusu „Trg republike" saobraćati sledećom trasom: 27. marta – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Braće Jugović – Francuska do terminusa „Trg republike", dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi;

vozila sa linije 304N će u oba smera saobraćati sledećom trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Vozila sa linija 23, 28A i 304N će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "27. marta" – smer prema Vidikovcu, koje će biti uspostavljeno u Takovskoj ulici, 50 metara posle zone raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom.

Takođe, linija 23 u smeru ka Vidikovcu neće koristiti stajalište "Kneza Miloša” u Nemanjinoj ulici.

Vozila sa linija 65, 77, 27N i 32N će na izmenjenom delu koristiti postojeća stajališta, dok linija 28A (u smeru ka gradu) i linije 65 i 77 (u smeru ka Novom Beogradu) neće koristiti stajalište "Bulevar despota Stefana” u Ulici Džordža Vašingtona.