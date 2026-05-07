Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će od danas do 1. septembra doći o izmena režima rada linija javnog gradskog prevoza zbog izvođenja radova u Banatskoj ulici u Zemunu.

U saopštenju GSP-a navodi se da do izmena dolazi zbog radova na instalaciji fekalne kanalizacije koje će izvoditi preduzeće "Mašinokop" po fazama.

Tokom trajanja radova menja se režim rada GSP linija na način da će vozila sa linije 85 saobraćati u smeru ka Banovom brdu ulicama Cara Dušana - Filipa Višnjića - Ugrinovačka i dalje redovno, a u smeru ka Borči ulicama Ugrinovačka - Autoput za Novi Sad - Spoljna magistralna tangenta - Pupinov most i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 103, 105L i 112, će saobraćati u smeru ka terminusu "Zemun (Bačka)": Cara Dušana - Filipa Višnjića – Ugrinovačka, Bačka do terminusa "Zemun (Bačka)", a u smeru ka Borči i Ovči: Bačka - Ugrinovačka - Autoput za Novi Sad - Spoljna magistralna tangenta - Pupinov most i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 612 će saobraćati u smeru ka Novom Beogradu: Cara Dušana - Filipa Višnjića - Rada Končara i dalje redovno, a u smeru ka Novoj Galenici: Ugrinovačka - Autoput za Novi Sad - Spoljna magistralna tangenta - Cara Dušana i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta za linije: 85, 103, 105L, 112 i 612: "Banatska" u oba smera i "Bačka" u smeru ka periferiji, za linije 85 i 612: "Bačka" i "Zadrugarska" u smeru ka Novom Beogradu, za liniju 612: "Filipa Višnjića" u smeru ka Novom Beogradu.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.