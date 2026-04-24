Nagrada je dodeljena u okviru ceremonije Sustainable Adria Awards, koja okuplja projekte i organizacije sa konkretnim doprinosom održivom razvoju, inovacijama i stvaranju dugoročne vrednosti u Adria regionu. Treesury je nagrađen za razvoj investicionog modela koji kroz tokenizaciju realne poljoprivredne imovine povezuje održivo investiranje, blockchain tehnologiju i savremene finansijske mehanizme.

„Ovo priznanje potvrđuje da tržište sve snažnije prepoznaje potrebu za investicionim modelima koji imaju realnu osnovu, dugoročnu održivost i konkretnu vrednost. Verujemo da budućnost finansija pripada transparentnim i odgovornim rešenjima koja povezuju tehnologiju sa realnom ekonomijom. Naš cilj je da kroz inovativne modele investiranja omogućimo širem krugu ljudi pristup projektima koji stvaraju održivu vrednost i istovremeno odgovaraju na izazove modernog tržišta“, izjavio je Jovan Paunović, izvršni direktor kompanije Treesury.

Platforma Treesury omogućava pojedincima i kompanijama ulaganje u poljoprivredu putem digitalnih tokena zasnovanih na blockchain tehnologiji, sa fokusom na transparentnost, održivost i investiranje u realnu imovinu. Kompanija na taj način razvija model koji spaja finansijske inovacije sa sektorima od strateškog značaja, poput održive poljoprivrede.

Nagradu je uručila Ljiljana Nikolić, glavna direktorka za People, Brand & Sustainability za SEE region kompanije UNIQA, koja je tom prilikom istakla da finansijske inovacije danas imaju ključnu ulogu u razvoju održivijih ekonomskih modela i podsticanju dugoročnih promena u društvu i privredi.

Priznanje dodeljeno kompaniji Treesury dolazi u trenutku kada održive investicije i modeli zasnovani na realnoj imovini postaju sve značajniji deo globalnih finansijskih tokova, a potreba za transparentnim i dugoročno održivim investicionim rešenjima nastavlja da raste.

Ovom nagradom Treesury je dodatno pozicioniran među kompanijama koje kroz inovativan pristup redefinišu način na koji se povezuju finansije, tehnologija i održivi razvoj u regionu.