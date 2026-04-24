Iz SANU su ocenili da je Halugin "jedan od naših najznačajnijih vajara i slikara", i da je njegov odlazak veliki gubitak za akademiju, srpsku i svetsku umetnost i kulturu.

Rođen u Novom Kneževcu, Halugin je 1968. godine završio višu pedagošku školu u Novom Sadu, Odsek za likovnu umetnost, da bi potom 1972. diplomirao Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Vajarski odsek, a nakon poslediplomskih studija 1978. dobija zvanje magistra likovne umetnosti - vajarstva.

Od 1980. do 1994. godine imao je status slobodnog umetnika u Beogradu, a od 1994. je predavao na Pedagoškoj akademiji u Subotici Metodiku likovnog vaspitanja sa praktičnom nastavom. Haluginu je 1994. godine objavljena monografija "Zemlja i metal", na srpskom i engleskom jeziku.

Izlagao je samostalno i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Srbiji i inostranstvu, njegova dela se nalaze u kolekcijama Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Narodnog muzeja Srbije, Savremene galerije u Subotici, SANU i u brojnim privatnim kolekcijama, a njegove skulpture izvedene su kao dela u javnom prostoru u Subotici, Novom Sadu, Kikindi i Somboru.

Halugin je za dopisnog člana SANU izabran 2018, a za redovnog člana 2024. godine, bio je član Akademijskog odbora za visoko obrazovanje, a u Galeriji SANU priređena je 2023. izložba "Sava Halugin: Poziv na oduševljenost".