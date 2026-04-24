Nakon prošlogodišnjeg učešća, Univerexport nastavlja podršku događaju koji sa tradicijom dugom gotovo pola veka svake godine okuplja hiljade učesnika svih generacija – od rekreativaca do iskusnih planinara i sportista i na taj način promoviše stil života koji obuhvata odgovornost, zajedništvo i brigu o zdravlju

Dodatnu vrednost ovogodišnjem učešću daje i činjenica da će deo zaposlenih u kompaniji Univerexport aktivno učestvovati na maratonu, potvrđujući posvećenost kompanije promociji zdravih navika i u okviru sopstvenog tima.

„Fruškogorski maraton je mnogo više od sportskog događaja – to je simbol tradicije, istrajnosti i ljubavi prema prirodi. Drago nam je što i ove godine nastavljamo saradnju sa manifestacijom koja okuplja ljude oko pravih vrednosti“, poručuju iz kompanije Univerexport.

Učešće u ovom događaju deo je šire strategije kompanije usmerene ka kontinuiranoj podršci projektima koji doprinose razvoju lokalne zajednice, sa akcentom na vrednostima koje u fokus stavljaju važnost zajedništva i zdrav stil života.