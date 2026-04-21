Letovi će se obavljati svakodnevno, čime se osigurava kontinuitet i efikasnost u povezivanju ova dva grada. Avio-karte su od danas u prodaji.



Na ovaj način, Er Srbija jača svoje prisustvo u Nemačkoj, brojeći ukupno deset gradova do kojih leti iz Beograda i Niša. Pored Minhena, u mreži destinacija nacionalne avio-kompanije Srbije su i Berlin, Diseldorf, Frankfurt, Frankfurt Han, Hamburg, Hanover, Keln, Nirnberg i Štutgart.



„Uvođenjem direktnih letova između Beograda i Minhena, otvaramo vrata ka srcu Bavarske – jednoj od najdinamičnijih regija Evrope. Ova linija nije samo olakšica za poslovne ljude i turiste, već ključna spona koja putovanje čini bržim, a planiranje jednostavnijim. Bilo da težite globalnim poslovnim prilikama ili kulturnom bogatstvu Minhena, nova ruta vam omogućava da tamo stignete lakše nego ikada, pozicionirajući Srbiju još čvršće na mapi evropskih putovanja“, izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.



Polasci iz Beograda ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom planirani su u 07:10 časova, sa povratkom iz Minhena u 09:30 časova. Sredom, petkom i nedeljom, letovi iz Beograda će se realizovati sa polaskom u 17:55 časova, dok su povratni letovi planirani u 20:15 časova.



Zahvaljujući svakodnevnim letovima, omogućena su brza i jednostavna presedanja preko Beograda ka širokoj mreži destinacija, uključujući: Njujork, Šangaj, Guangdžou, Istanbul, Atinu, Solun, Rodos, Krf, Iraklion, Mikonos, Santorini, Larnaku, Tbilisi, Izmir, Malagu, Napulj, Palermo, Kataniju, Maltu, Varnu, Bukurešt, Sofiju, Budimpeštu, Beč, Ljubljanu, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Tiranu, Podgoricu, Tivat, Mostar, Ohrid, Dubrovnik, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i Brač. Zahvaljujući pažljivo planiranom redu letenja, Beograd se dodatno afirmiše kao ključno tranzitno čvorište koje povezuje Bavarsku sa regionom Balkana, Mediteranom i strateškim destinacijama u Severnoj Americi i Aziji.