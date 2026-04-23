Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Očekuje se da će jutarnja temperatura biti od 5 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 19.

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, dok se kiša i lokalni pljuskovi očekuju tek ponegde u utorak (28. aprila). Od srede (29. aprila) biće promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

