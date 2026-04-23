Umesto stabilnog prolećnog vremena, građane Srbije očekuje niz naglih promena, od hladnih jutara sa mogućim mrazom do kratkotrajnog otopljenja i ponovnog zahlađenja praćenog kišom.

Meteorolozi Marko Čubrilo i Ivan Ristić upozoravaju da je pred nama period izraženih temperaturnih oscilacija. Već prethodne noći stvoreni su uslovi za pojavu kasnog mraza, usled razvedravanja i slabljenja vetra, što predstavlja rizik naročito za poljoprivredne kulture. Kako ističe Čubrilo, opasnost je kratkotrajna, ali intenzivna, zbog čega se preporučuju mere zaštite useva.

Ipak, nakon hladnog talasa sledi kratkotrajno otopljenje. Tokom vikenda maksimalne temperature mogle bi dostići i 23 stepena, što će doneti prijatnije uslove za boravak napolju. Međutim, takav scenario neće potrajati, jer se već krajem nedelje očekuje prodor hladnijeg vazduha sa severozapada, uz pojačan vetar i novo zahlađenje početkom naredne sedmice.

Kada je reč o Prvom maju, prognoze za sada nisu naročito povoljne. Prema dostupnim podacima, postoji velika verovatnoća da će praznik proteći u znaku svežijeg i nestabilnog vremena, uz kišu, lokalne pljuskove i moguće grmljavinske nepogode. Ristić u svojoj prognozi dodatno naglašava da upravo tada ulazimo u period češćih padavina, karakterističan za kraj proleća.

Iako opasnost od mraza nakon toga slabi, nestabilnosti će ostati prisutne. Kako navode meteorolozi, maj i jun su tradicionalno najkišovitiji meseci, pa se smena sunčanih intervala i padavina očekuje i u nastavku sezone. Stabilizacija vremena i povratak na prosečne vrednosti temperature mogli bi uslediti tek početkom maja, oko šestog u mesecu, ali i te procene ostaju podložne promenama.

