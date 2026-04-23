"Imali smo sedam ovaca i sedam jagnjića, a ostale su dve ovce koje su psi praktično iscepali, pitanje je da li će se i koliko oporaviti, i ostala su dva jagnjeta koja ne mogu da ustanu na noge, što od povreda, što od straha", rekla je Milić Pejović.

Ona je dodala da ovo nije prvi slučaj da psi lutalice u ovom selu upadaju u torove i prave veliku štetu i tvrdi da je u poslednjih mesec dana stradalo više desetina ovaca i jagnjadi.

"Meni su pre skoro mesec dana zaklali dve ovce i sad su se vratili i napravili još veći pokolj. Strah je sve koji se bave stočarstvom. Ovce napadaju po noći, a nedavno su mene napali u sred dana. Ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da tako napadnu neko dete", kazala je Milić Pejović.

Iz Opštinskog pravobranilaštva opštine Požega su istakli da se šteta koju su izazvali psi lutalice može nadoknaditi prijavom, popunjavanjem opštinskog formulara i predajom prateće dokumentacije.

"Vlasnik stradalih životnja u opštini popunjava formular uz koji predaje izveštaj policije, veterinara kao i lična dokumenta. U formularu postoji prostor u kojem vlasnik može da navede sopstevnu procenu štete ali o tome na kraju odlučuje komisija koju sačinjava, između ostalih, i jedan doktor veterinarske medicine", rečeno je iz pravobranilaštva.

Ukoliko pas koji nema vlasnika povredi čoveka, dodaju iz pravobranilaštva, onda se umesto veterinarskog izveštaja prilaže izveštaj lekara, kao i da se sva potraživanja vezana za naknadu štete mogu da dostave i preko advokata.

BONUS VIDEO