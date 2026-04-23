Piše: Prof. Vojo Laković, inicijator Anketnog odbora za slučaj „Crne trojke“

Kao inicijator Anketnog odbora za rasvetljavanje slučaja “Crne trojke” i “Sedme uprave”, Vojo Laković upozorava da se na političkoj sceni Crne Gore dešava opasno skretanje fokusa sa ključnih pitanja. Dok se javnosti kao prioritet nameću novi anketni odbori, poput onog za aferu “Možura”, odbor koji bi trebalo da se bavi najtežim nasleđem bezbednosnog sistema iz prethodnih decenija praktično ne funkcioniše.

Fokus na „Možuru“ kao politički paravan

Laković ističe da sve ukazuje na plansko razvodnjavanje procesa dolaska do istine. Iako naglašava da je afera “Možura” značajna i da korupcija mora biti istražena, upozorava da se ona ne smije koristiti kao izgovor za izbegavanje suočavanja sa ozbiljnijim i dubljim problemima.

Prema njegovim rečima, forsiranje određenih tema može biti pokušaj prikupljanja kratkoročnih političkih poena, dok se suštinska pitanja pravde i odgovornosti sistemski potiskuju.

Rasvetljavanje „Crnih trojki“ kao ključni zadatak

Otkrivanje rada Sedme uprave, nalogodavaca „Crnih trojki“ i rasvetljavanje ubistava novinara, kako naglašava, predstavljaju mnogo više od pravnog pitanja. To je, prema njegovom stavu, ključni preduslov za dalji demokratski razvoj i evropski put Crne Gore.

Bez jasnih odgovora o tome ko je organizovao i sprovodio represiju nad neistomišljenicima, evropske integracije ostaju bez stvarnog sadržaja.

Evropski put i unutrašnje pomirenje

Laković naglašava da evropski partneri ne očekuju površne istrage novijih slučajeva, dok se ozbiljni zločini iz prošlosti zanemaruju. Međutim, još važnije od međunarodnih očekivanja jeste potreba za unutrašnjim pomirenjem u društvu.

Ističe da se trajni mir i stabilnost ne mogu graditi bez suočavanja sa nasleđem prethodnih decenija i bez razotkrivanja struktura koje su delovale izvan zakona.

Opasnost od zaustavljanja rada odbora

Prema njegovim rečima, zaustavljanje rada odbora koji bi trebalo da rasvetle ove slučajeve predstavlja direktan udar na vladavinu prava. Istina, kako navodi, ne može biti selektivna niti prilagođena dnevnoj politici.

Ukoliko država nema snage da se suoči sa radom Sedme uprave i sudbinama žrtava, to znači svesno odustajanje od reformi i nastavak zaštite struktura koje su godinama delovale u senci.

Poziv na punu istinu i odgovornost

Na kraju, Vojo Laković poručuje da je vrijeme da se prekine sa simulacijom pravde. Građani, kako ističe, imaju pravo na potpunu istinu, dok žrtve zaslužuju da odgovorni konačno budu imenovani i procesuirani.

Bez toga, zaključuje, nema ni stvarne pravde, ni povjerenja u institucije, niti stabilne budućnosti za Crnu Goru.

