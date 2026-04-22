Na jezivom snimku koji se pojavio na platformi Iks u utorak vidi se avion kako se približava električnim stubovima duž bulevara Van Nujs, samo nekoliko blokova od aerodroma Vajtmen u Pakoimi), nakon čega ih pogađa, prevrće se i pada na zemlju.
Vatrogasna služba Los Anđelesa saopštila je da je avion, jednomotorni Cesna u vlasništvu kompanije Vista Aviejšn i iznajmljen od strane pilota, izvodio kružne letove oko aerodroma kada je udario u dalekovode i na kraju se srušio na parking auto-prodavnica O’Rajlis. U vazduhu je bio svega oko 10 minuta. Pilot, 70-godišnji muškarac, pronađen je van aviona i hospitalizovan.
Prolaznica koja je pomogla pilotu rekla je za KTLA da je „polovina njegovog tela bila smrskana od aviona“.
„I tada smo prerezali pojas i podigli avion, i tada smo ga izvukli, nas četvorica zajedno“, rekla je Luz De La Kruz.
Pilot je prevezen u bolnicu.
Pad je izazvao prekid u snabdevanju električnom energijom u delu oblasti, a mediji navode da su ekipe radile na obnovi struje u utorak.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da će nesreća biti istražena.
