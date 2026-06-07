Časni pojas presvete Bogorodice stigao je noćas u manastir Vatoped nakon što je u subotu svečano iznet iz Hrama Svetog Save u Beogradu gde je boravio od Spasovdana, 20. maja, gde mu se poklonilo više od milion ljudi.

Kako se vidi na snimcima koji su objavljeni na Instagram stranici manastira Vatoped sa Svete Gore, svetinja je pristala uz obalu Atosa, a u manastiru Vatoped priređen je veličanstven doček.

Uprkos kasnim noćnim satima, u manastirskom dvorištu okupio se veliki broj monaha i vernika.

Pod svetlošću sveća i lampi, okupljeni su formirali svečanu procesiju kroz kompleks.

Kako se jasno vidi na zabeleženim kadrovima, Časni Pojas je na Svetu Goru stigao u kasnim noćnim satima zvaničnim brodom grčke obalske straže (Lambro LCS).

Patrijarh Porfirije služio liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice

Podsetimo, patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save služio je liturgiju pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice u prisustvu velikog broja vernika, a vladike i Patrijarh u Hramu Svetog Save od 14 sati služen je moleban pre istorijskog ispraćaja na Svetu Goru.

Od trenutka kada јe Poјas stigao u Srbiјu, ispred prestoničkih hramova formirali su se kilometarski redovi. Vernici iz svih kraјeva zemlje, ali i iz regiona, čekali su satima, često i tokom čitave noći, kako bi primili blagoslov јedne od naјvećih hrišćanskih relikviјa.

Nakon što јe ukazana nezapamćena čast vernicima u Srbiјi, svetinja јe, uz naјviše crkvene počasti, ispraćena nazad za Svetu Goru. Sveštenomonasi iz manastira Vatoped, koјi su pratili Poјas tokom boravka u Beogradu, izrazili su duboku zahvalnost srpskom narodu na toplom dočeku i nesvakidašnjoј pobožnosti koјu su pokazali tokom ovih dana.