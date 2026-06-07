Dolaskom toplijih dana sve više ljudi spas od vrućine traži na rekama, jezerima i peščanim sprudovima. Međutim, jedan ribolovac iz Beograda odlučio je da upozori kupače, pecaroše i šetače na opasnost koja na prvi pogled deluje bezazleno, a koja je tokom godina odnela veliki broj života.

Dok je pecao na Dunavu, snimio je video u kojem pokazuje koliko varljivo mogu izgledati peščani sprudovi.

Voda do članaka, a samo korak dalje dubina veća od dva metra

Na snimku se vidi kako stoji u plićaku, gde mu voda dopire tek do članaka. Međutim, svega pola metra dalje situacija je potpuno drugačija.

- Drugari, kad se nalazite na ovim peščanim sprudovima, kad pecate i kad se kupate molim vas da budete oprezni. Vidite koja je ovde dubina (do članka), a samo pola metra dalje ubacim štap u vodu i ne mogu da dotaknem dno. Sigurno ima preko dva metra. To je odnelo mnoge živote i zato budite oprezni dok šetate po pesku, može se ovo naći bilo gde - upozorio je pecaroš.

Kako je pokazao na snimku, štap koji je spustio u vodu nije uspeo da dotakne dno, iako se po izgledu površine nije moglo naslutiti da se odmah pored plićaka nalazi duboka rupa.

Zašto su peščani sprudovi opasni?

Peščani sprudovi nastaju taloženjem peska i drugih rečnih sedimenata. Oni mogu biti potpuno pod vodom ili delimično iznad nje, a njihov oblik i položaj često se menjaju pod uticajem vodostaja i brzine rečnog toka.

Upravo zbog tih promena na jednom mestu može postojati plitak deo pogodan za hodanje, dok se odmah pored njega nalazi nagli prelaz u duboku vodu.

Takve promene često nisu vidljive golim okom, zbog čega predstavljaju potencijalnu opasnost za kupače, naročito za decu i osobe koje nisu dobri plivači.

Popularna mesta za kupanje kriju rizik

Tokom leta peščani sprudovi privlače veliki broj posetilaca koji ih koriste za sunčanje, odmor i kupanje.

U okolini Beograda posebno su poznati sprudovi na Dunavu, uključujući područja u blizini Velikog ratnog ostrva i delove reke kod Stare Pazove, koji se pojavljuju tokom perioda niskog vodostaja.

Iako pružaju utisak bezbednog plićaka, stručnjaci i iskusni ribolovci upozoravaju da je neophodan dodatni oprez, jer se dubina vode može promeniti već nakon jednog koraka.

Oprez može spasiti život

Zbog toga se svim posetiocima reka savetuje da budu pažljivi prilikom kretanja po peščanim sprudovima, da ne ulaze u nepoznate delove reke i da posebno vode računa o deci.

Naizgled mirna voda i plitak pesak ponekad mogu da sakriju opasnost koja se ne vidi dok ne bude kasno.