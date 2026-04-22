Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 10 časova najhladnije je na Kopaoniku, gde je temperatura nula stepeni, a najtoplije je u Zrenjaninu, gde je temperatura 14 stepeni Celzijusa.

Na Paliću, u Kikindi, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu i Ćupriji temperatura je 13 stepeni Celzijusa. U Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu, Zaječaru i Dimitrovgradu je 12 stepeni Celzijusa.

Na Zlatiboru i u Sjenici izmerena su četiri stepena, a u Požegi i na Crnom Vrhu osam stepeni Celzijusa.

Vreme danas

Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom.

Vetar slab i umeren, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca.

Temperature će se kretati od od četiri do 17 stepeni Celzijusa. Uveče prestanak padavina i razvedravanje.

Vreme narednih dana

Sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6 °C, a najviša dnevna od 16 do 20 °C.

Do kraja sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.