Kantonalno tužilaštvo HNK podiglo je optužnicu protiv Anisa Kalajdžića iz Mostara zbog krivičnog dela "Teško ubistvo ženske osobe", a u vezi s delom neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje, a koju je Kantonalni sud u Mostaru u celosti potvrdio.

Podsećamo, on je u Mostaru ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić.

- Naime, optuženiku se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 22.9.2024. godine pa do 30.1.2025. godine u više navrata bivšoj devojci N. M., upućivao pretnje smrću, da bi nadalje u periodu od oktobra 2025. godine, pa do polovine novembra 2025. godine u više navrata A.J. pretio da će je ubiti, vređajući je pogrdnim imenima, dolazeći pred njen stan, derući se i lupajući na vrata, te silom ulazeći u stan gurajući je prema zidu, stiskajući je u predelu lica preteći da će je ubiti, te ju je jedne prilike presreo kod autobuske stanice u Ul. Trg Petra Krndelja u Mostaru i ponovno joj pretio da će je ubiti „i nju i sebe“, pa je ona u strahu utrčala u fitnes centar i pozvala prijateljicu da autom dođe po nju, da bi ponovo dana 15.11.2025. godine putem aplikacije „Viber“ poslao poruku da će biti samo njegova i ničija i da će u suprotnom ubiti i nju i sebe, kao i da ima pištolj - piše u optužnici i dodaje se:

-Dana 16.11.2025. godine oko 18,00 sati, na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj kojeg je kod sebe neovlašćeno posedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i preti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i telefonom pozvala policiju, za koje vreme je optuženik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovo pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je optuženik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu njene slepoočnice zadao joj smrtonosne povrede od kojih je oštećena preminula na licu mesta.

Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati ispitivanjem većeg broja svedoka i veštaka, te prilaganjem velikog broja materijalnih dokaza.

Optuženik Anis Kalajdžić se nalazi u pritvoru koji mu je produžen rešenjem Kantonalnog suda u Mostaru.

U konkretnom slučaju, navedena optužnica predstavlja prvi slučaj podizanja i potvrđivanja optužnice za kazneno delo teško ubistvo ženske osobe.

BONUS VIDEO